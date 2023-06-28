28 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Atakan Özkaya ve Asena Girişken bayramda deprem bölgesinde! Çocuklarla bir araya geldiler

Atakan Özkaya ve Asena Girişken bayramda deprem bölgesinde! Çocuklarla bir araya geldiler

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.06.2023
ABONE OL
Atakan Özkaya ve Asena Girişken bayramda deprem bölgesinde! Çocuklarla bir araya geldiler

Atv’nin sevilen dizileri Kardeşlerim ve Aldatmak’ın yıldızları Atakan Özkaya ve Asena Girişken, bayram tatiline deprem bölgesinde girdi. Hatay’ın Samandağ ilçesine giden çift, depremzede çocuklarla bir araya gelerek bayrama mutlu girmeleri için çeşitli etkinlikler yaptı.

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisinin Sarp'ı Atakan Özkaya ile Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken bayram tatiline deprem bölgesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde girdi.

Bölgede 3 gün kalan Özkaya ile Girişken Hatay Samandağ'ın Tavla, Karaçay ve Koyunoğlu köylerindeki depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Göksu Girişken ve Ömercan Yemişçioğlu'nun da eşlik ettiği çift, yanlarında oyuncak ve kırtasiye malzemeleri de götürdü.

Depremzede çocukların bayrama mutlu girmeleri için çeşitli etkinlikler yapan iki genç oyuncu, Asena Girişken'in Hatay Samandağ'da yaşayan ailesini de ziyaret edip bayramlaştıktan sonra İstanbul'a döndü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA