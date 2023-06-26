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Yoğun bakımda olan Özkan Uğur’un eşi isyan etti! "Sizi bulacağım şerefsizler"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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Yoğun bakımda olan Özkan Uğur’un eşi isyan etti! Sizi bulacağım şerefsizler

MFÖ üyelerinden Özkan Uğur’dan gelen haber sevenlerini korkutmuştu. 3 kez lenf kanserini yenen usta sanatçının bir süredir yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmış, ailesi sevenlerinden dua istemişti. Sosyal medyada yayılan ‘Özkan Uğur öldü’ haberleri eşini isyan ettirdi. Yalan haber yapanları dava edeceğini söyleyen Aysun Aslan Uğur, “Milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler yakında görüşeceğiz” dedi.

Lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un yoğun bakımda olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU

Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz gün açıklama yaparak "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" demişti.

Ancak sosyal medyada 'öldü' haberlerinin dolaşıma girmesi usta sanatçının sevenlerini ve ailesini kızdırdı.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, sosyal medyada "Özkan Uğur öldü" şeklinde çıkan haberlere isyan etti.

Yalan haber yayanları dava edeceğini belirten Aysun Aslan Uğur, "Sadece tık almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler... Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

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