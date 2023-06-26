Yoğun bakımda olan Özkan Uğur’un eşi isyan etti! "Sizi bulacağım şerefsizler"

ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU

Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz gün açıklama yaparak "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" demişti.