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Ateş Kuşları’nın yıldızı korkuttu! Ünlü oyuncu Görkem Sevindik ölümden döndü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.06.2023
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Ateş Kuşları’nın yıldızı korkuttu! Ünlü oyuncu Görkem Sevindik ölümden döndü

Atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları’nda Ali karakterine hayat veren ünlü oyuncu Görkem Sevindik ölümden döndü. Motosikletiyle kaza yapan Sevindik "Hızlı gitseydim daha farklı bir durum olabilirdi. Allah korudu. Elimde kırık var, alçıya alındı" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik, önceki gün Bebek'te ölümden döndü.

Sabah'ın haberine göre, oyuncu motoru ile seyir halindeyken park halindeki araçtan inen bir kadının aniden kapıyı açması sonucu arabanın kapısına çarparak kaza yaptı.

Bir süre yerde sürüklenen oyuncunun yardımına çevredekiler koştu. Kazadan sonra ayağa kalkan oyuncunun eli kanadı.

Kanayan eline bir süre pansuman yapan Sevindik, hasar gören motorunu kaza yerinde bırakarak bir arkadaşıyla hastaneye gitti.

Kaza sonrası durumunu merak eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sevindik şöyle konuştu:

"Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi. Ciddi bir şeyim yok. Elimde kırık var ve elim alçıya alındı. Günlerdir ailem ile tatil planları yapıyorduk. Yarın da tatile çıkacaktık. Oğlum Marsel ile ilk defa denize girmenin hayalini kuruyordum. En çok üzüldüğüm nokta bu oldu."

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