Sezercik hapse mi girdi, neden ceza aldı? Sezer İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son hali...
Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu'nun son halini gören inanamıyor. Daha öncesinde de çeşitli suçlar nedeniyle yargı önüne çıkan Sezer İnanoğlu'nun bu sefer ki davasının sonucu merak ediliyor. Arama motorlarında "Sezercik hapse mi girdi, neden ceza aldı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki Sezer İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sezercik hapse mi girdi, neden ceza aldı sorusunun cevabı merak ediliyor. Çocuk yaşta ekran karşısına çıkan ve tüm Türkiye'de "Sezercik" olarak tanınan Sezer İnanoğlu dolandırıcılık suçundan yargılandı. Mahkemenin ardından vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki Sezercik hapse mi girdi, neden ceza aldı? Sezer İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son gelişmeler...
2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı'ndan, 2018'de eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan İnanoğlu, şimdi de dolandırıcılıktan yargılandı. İnanoğlu ve annesi iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda R.Ç. adlı şahısla bir ev satışı için anlaştı. Tapuda tüm ödemeyi yapan R.Ç. kendisine gönderilen 20 bin liralık bir senedin daha olduğunu öğrenince şikayetçi oldu.
Yapılan incelemede senetteki imzanın R.Ç.'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikten Sezer İnanoğlu ve annesi hakkında 5 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı ve ikili yargılandı. Daha önce suça karışmadığı tespit edilen anne İnanoğlu serbest kalırken, birçok sabıkası bulunan oğlu Sezer İnanoğlu ise hapis cezasına çarptırıldı.
1 hafta önce hapse giren oyuncunun annesi Aysel İnanoğlu ise yaşananların ardından konuştu. Oğlunun kendisinin hatasından dolayı hapse girdiğini söyleyen Aysel İnanoğlu "Oğlum Sezer İnanoğlu benim yüzümden 8 sene hapis yedi. Boş yere yedi ve çok üzgünüm. Bunlar benim hatam yüzünden oldu. Bizim Sapanca'da villalarımız vardı. 8 tanesini eski belediye başkanına sattık ve hiçbir sorun olmadı. Bir tanesini de Kıbrıslı bir doktor aldı onda da bir sorun olmadı. Sitedeki bir dişçide kalan son evi almak istedi. Doktorla buluşarak evi gezdik ve sonunda 320 bin TL'ye anlaşarak evi almak istedi.
Bana 'Abla benim 300 bin liram var, 20 bin TL'yi 3 aylık senet yapsam olur mu?' dedi. Ben de kabul ettim. Tapuya gittiğimizde çeki istedim o da 'ne acele ediyorsun arabada' dedi. Adapazarı'nda bankaya gittiğimizde 200 bin TL verdi. Yan sokakta olan şoförüme de evi sattığımız doktorun arkadaşı 6 aylık bir senet vermişler. Şoförüm bana 'senedin 3 aylık değil 6 aylık' dediğinde de almasını söyledim. Senedin günü gelince bankaya gittik ve bozdurmak istediğimizde de karşılıksız olduğunu öğrendik" dedi.
Oğlunun daha önce uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ve tehdit suçlarından dolayı sabıkasının olduğunu bu sebepten de hapis cezası aldığını söyleyen anne, sözlerine şöyle devam etti:
"Ben de bu durumu gurur meselesi yaparak avukatıma parayı almak için dava açmasını istedim. Dava açıldı ve çekin karşılıksız olduğu ile imzanın sahte olduğu ortaya çıktı. Doktor da çekin kendisinin değil de bizim olduğunu söylemiş. Mahkemede şoförüm ve muhasebecim de ifade verdi. Benim şirketimde 20 bin lira alacaklı olduğumuz falan kayıtlı. Olayın sonunda da suçu benimle Sezer'in üzerine çıktı. Ben daha önce bir olaya karışmadığım için beraat ettim ama Sezer'in daha önceden cezası olduğu için o 8 sene cezası çıktı ve 8 ay hapis yatacak."
SEZER İNANOĞLU KİMDİR?
Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur. 1970'lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter 'Sezercik' adıyla çekilen filmlerde rol almıştır. Oyuncu İlker İnanoğlu'nun kuzenidir. Sezer İnanoğlu, 'Sezercik' adıyla yıldız oldu. Özellikle Kıbrıs Savaşı'nın anlatıldığı 'Sezercik Aslan Parçası' filmiyle gönülleri fethetti. Ama 'Sezercik' büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti.
Filmleri :
1994 - Gönül Bahçelerinde, Yapımcı
1994 - Tele Anahtar, Yapımcı
1991 - Aldatacağım,Yapımcı
1990 - Yalı, Oyuncu
1989 - Bir Aşk Bin Günah, Yapımcı
1989 - Kavgamız, Yapımcı
1989 - Öğretmen Zeynep, Yapımcı
1988 - Evcilik Oyunu, Yapımcı
1988 - Yasak İlişki, Yapımcı
1987 - Alamancının Karısı, Yapımcı
1987 - Bebek, Yapımcı
1987 - Geri Dön,Yapımcı
1987 - Sen Ağlama,Yapımcı
1986 - Aşk Hikayemiz, Yapımcı
1980 - Küçük Şahit, Oyuncu
1978 - Yıkılış, Oyuncu
1977 - Küçük Ev, Oyuncu
1977 - Tövbekar, Oyuncu
1976 - Analar ölmez, Oyuncu
1975 - Bitirimler Sınıfı, Oyuncu
1974 - Sezercik Küçük Mücahit, Oyuncu
1973 - Öksüzler. Oyuncu
1972 - Sezercik Aslan Parçası, Oyuncu
1971 - Sezercik Yavrum Benim, Oyuncu
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