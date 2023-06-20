Ünlü oyuncu Özgür Özberk trafikte maganda saldırısına uğradı! Yaşadığı dehşeti böyle anlattı...
Paramparça, Çemberim Gül Oya, Esaretim Sensin, Yaralı Kuşlar, Erkenci Kuş ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızlı girdiği için uyardığı şoför tarafından feci şekilde darbedildi. Özberk, "Kardeşim dikkat etsene" dediği için trafik magandasından gördüğü şiddet sonrası hastaneden paylaştığı karesi ile yaşadığı olayı anlattı.
Oyuncu Özgür Özberk, önceki gün yaya geçidine hızlı giren araca "Kardeşim dikkat etsene" dediği için feci şekilde darbedildi.
Sabah'ın haberine göre, yaşadığı dehşet sonrası hastaneden karesini paylaşan Özberk, "Yerde kafama tekme yedim, kaldırıma kafamı çarptım...
Şansa yaşıyoruz. İnsanlarda vicdan problemi var" dedi.
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