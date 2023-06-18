Evlilik şartlarını kabul etmemişti! Devrim Özkan’dan Torreira’ya yeşil ışık

İKİNCİ BAHAR

Fakat ikilinin aşkı kısa sürmüştü. İlişkinin bitme sebebi ise herkesi şaşkına çevirmişti. İddialara göre Torreira, Devrim Özkan'a mesleğini bırakmasını ve onunla evlenmesini söylemişti. Güzel oyuncu ise bu duruma son derece sinirlenerek ilişkiyi bitirmiş ve kariyerine odaklanmayı seçmişti.