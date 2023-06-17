Müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptım demişti! Ünlü sanatçı Metin Milli hayatını kaybetti
"Seviyorum İşte" ve Çiçekler Yasta" parçalarıyla sevildi, "Merhaba" adlı albümüyle önemli bir başarı elde etti. 1980’li yıllara damgasını vuran Türk sanat müziği solisti Metin Milli, 80 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti.
Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Milli'nin, çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Milli, müziğe 1978'de Ankara Radyosu'nda başladı, ilk profesyonel stüdyo kaydını ise 1977'de yaptı. Müziğini "popüler Türk sanat müziği" olarak tanımlayan Milli, 15 albüme imza attı, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı.
Metin Milli, "Seviyorum İşte" ve "Çiçekler Yasta" parçalarıyla sevildi, "Merhaba" adlı albümüyle önemli bir başarı elde etti.
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