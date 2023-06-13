Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL 2023? Survivor şampiyonu ne kadar ödül alıyor?

SURVIVOR NEFİSE KİMDİR?

Survivor Nefise, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Nefise Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.

Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti. 2023 Survivor'da yarışan isimler arasında bulundu.