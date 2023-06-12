Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş havalimanında gözaltına alındı
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Akkuş, Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne götürüldü
Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'na indi.
Sabah'ın haberine göre, Uğur Akkuş havalimanı çıkışında polis tarafından gözaltına alındı.
Ne olduğunu şaşıran ikiliden Akkuş, Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü.
DOLANDIRICILIK OLAYINA ADI KARIŞMIŞTI
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti...
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