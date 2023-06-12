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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş havalimanında gözaltına alındı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş havalimanında gözaltına alındı

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Akkuş, Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne götürüldü

Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'na indi.

Sabah'ın haberine göre, Uğur Akkuş havalimanı çıkışında polis tarafından gözaltına alındı.

Ne olduğunu şaşıran ikiliden Akkuş, Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü.

DOLANDIRICILIK OLAYINA ADI KARIŞMIŞTI

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti...

Akkuş'un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete, Çeşme'deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıkmıştı.

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