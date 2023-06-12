Yılmaz Öztürk hayatı ve kariyeri... MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef programının yeni sezonu için geri sayım başlarken yeni jüri üyesi olarak tanıtılan şef Yılmaz Öztürk'ün hayatı ve kariyerine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilio Zanna ve Somer Sivrioğlu bulunuyordu. Yarışmanın yeni sezonunda artık Somer şefin yerine Yılmaz Öztürk'ün yer alacağı duyuruldu. Peki MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?