Yılmaz Öztürk hayatı ve kariyeri... MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Şeflerin yarıştığı programda bu sene jüri üyelerinde değişiklik yaşandı. Somer Sivrioğlu'nun ayrılmasının ardından jüri koltuğuna oturan yeni isim Yılmaz Öztürk oldu. Peki MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yılmaz Öztürk hayatı ve kariyeri...
MasterChef programının yeni sezonu için geri sayım başlarken yeni jüri üyesi olarak tanıtılan şef Yılmaz Öztürk'ün hayatı ve kariyerine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilio Zanna ve Somer Sivrioğlu bulunuyordu. Yarışmanın yeni sezonunda artık Somer şefin yerine Yılmaz Öztürk'ün yer alacağı duyuruldu. Peki MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?
Yılmaz Öztürk, meslek hayatına 1998 yılında Ankara'da başlamıştır. 1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye'nin bilinen mutfaklarında çalışmıştır.
Üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı.
2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.
2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.
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