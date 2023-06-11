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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil düğün öncesi stres atacak! Tatil rotası belli oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.06.2023
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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil düğün öncesi stres atacak! Tatil rotası belli oldu

İtalya'da lüks bir otelde evlenecek olan Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi stres atmak için tatil hazırlığına başladı. 3 haftalık bir tatil rotası çizilen çift, planlar yapıldı.

Eylül ayında iş insanı Nazım Akmandil ile güney İtalya'nın Puglia bölgesinde yer alan ultra lüks bir otelde evlenecek olan sunucu Burcu Esmersoy, yaz sezonununda gelmesiyle kendisine tatil rotası belirledi.

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Düğün hazırları tüm hızıyla devam Esmersoy, ''Heyecan daha yüklenmedi. Ama hazırlıklar başladı. Düğün listesinin son hali belirlenince sanırım heyecan ve eğlence başlayacak'' dedi.

Bütün kış boyunca yurt içi ve yurt dışında reklam filmi ve dergi çekimlerinden dolayı yoğun bir şekilde çalışan Esmersoy, yaz ayının gelmesiyle stres ve yorgunluk atmak için sevgilisi Nazım Akmandil ile kendisine düğün öncesi bir tatil programı hazırladığı öğrenildi.

Ege kıyılarını gezecek olan sevgililer, Çeşme, Bodrum Marmaris ve yunan adalarını gezerek tekrar Bodrum'a dönecek.

Eylül ayındaki düğün sonrası çift, balayı için yeni bir tatil programı yapacak.

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