Merve Oflaz'dan ayrılan Allen Hakko gönlünü ünlü fenomene kaptırdı
Çapkınlıklarıyla ünlü sosyetik iş insanı Allen Hakko, Merve Oflaz’dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Hakko’nun yeni sevgilisi sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu...
Geçtğimiz Eylül ayında oyuncu Merve Oflaz ile aşkı son bulan sosyetik çapkın Allen Hakko, bu sefer gönlünü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı.
Çapkınlıkta hız kesmeyen sosyetik iş insanının, Yağcıoğlu ile bir aydır birlikte olduğu öğrenildi. İki sevgili, sosyal medyadan birbirlerine beğeni ve yorumlar yaptı.
TATİL DÖNÜŞÜ AŞK BİTMİŞTİ
Birkaç gün önce Yunanistan'ın Mikonos adasında doğum gününü kutlayan Hakko, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlara sessiz kalmayan Yağcıoğlu ise, sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi koyarak ''İyi ki'' yazdı. Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz mart ayında bir ayrılıp bir barııştığı sevgilisi oyuncu Berk Atan'la Dubai'de tatil yapmış, tatil dönüşü ilişkileri son bulmuştu.
Allen Hakko, Yağcıoğlu'nun paylaşımını beğendi.
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