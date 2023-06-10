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Gladyatör 2 filminin setinde patlama: 6 oyuncu yaralı

MAGAZİN AA
Giriş Tarihi: 10.06.2023
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Gladyatör 2 filminin setinde patlama: 6 oyuncu yaralı

Fas'ta çekimleri yapılan "Gladyatör 2" filminin 6 oyuncusu, sette meydana gelen bir patlama sonucu yaralandı. Bir dublör sahnesi çekilirken yaşanan olayda yaralanan oyuncuların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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