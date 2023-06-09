"Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak 2023? Survivor 2023 final tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2023 finali için nefesler tutuldu. Osman Can'ın elenmesinin ardından Yusuf, Ertuğ, Nefise ve Özgür adını yarı finale yazdırdı. Survivor 2023 finali geçtiğimiz dönemlerdeki gibi adımda gerçekleşecek. Peki, Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak 2023? Survivor 2023 final tarihi açıklandı mı?