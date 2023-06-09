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Ünlü şef Somer Sivrioğlu'na 22.5 yıla kadar hapis istemi!

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Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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Ünlü şef Somer Sivrioğlu’na 22.5 yıla kadar hapis istemi!

İstanbul Beşiktaş'ta, devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şikayetçi avukatı kusurlarının yüksek olduğunu belirterek Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti

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