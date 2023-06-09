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Sinan Akçıl Fas'taki Türkiye rüzgarını anlattı: Bu bana çok gurur verdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.06.2023
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Sinan Akçıl Fas’taki Türkiye rüzgarını anlattı: Bu bana çok gurur verdi

İlk kez gittiği Fas’ta herkesin Türkiye’deki seçimlerden bahsettiğini söyleyen Sinan Akçıl, ekledi: “Herkes Müslümanlar’ın duyduğu mutluluktan bahsediyordu. Bu bana çok gurur verdi.”

Amsterdam konserinin ardından önce Paris ardından da Fas'a giden Sinan Akçıl, önceki akşam İstanbul'a döndü. İlk kez gittiği Marakeş'e hayran kaldığını dile getiren "Fas'ta Türkiye'deki seçimlerin etkisini de gördüm" dedi ve ekledi: "Herkes Türkiye'deki seçimleri konuşuyor. Şoföründen tut, bize yardımcı olan arkadaşlara kadar herkes Müslümanlar'ın duyduğu mutluluktan bahsediyordu. Bu bana çok gurur verdi."

Öte yandan bir süre önce beraber müzik çalışmalarına imza attığı Defne Samyeli ile kısa bir dönem flört ettiğini itiraf eden Sinan Akçıl, Defne Samyeli'nin müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başlamasıyla ilgili de konuştu.



AŞKA ESPRİLİ YORUM
Sürpriz aşkı soran muhabirlere "Hangi Çağrı? Bizim Çağrı mı?" diyen başarılı müzisyen, sözlerini sürdürdü: "Mutluluklar dilerim. Çağrı bizim kardeşimiz, severiz. Yıllardır Berkay ile... Paylaştıkları fotoğrafları da görmedim. Fas'ta daha güzel şeylere bakıyordum."

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