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Burcu Biricik'ten örnek davranış! Kazandığı milyonluk reklam ücretini...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.06.2023
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Burcu Biricik’ten örnek davranış! Kazandığı milyonluk reklam ücretini...

Kendisi de babasız büyüyen Burcu Biricik, kız çocukları için hassasiyetini konuşturdu. 34 yaşındaki güzel oyuncu, bir kozmetik firmasından alacağı 2 milyon TL’lik reklam ücretini kız çocuklarının eğitimi için faaliyet gösteren bir vakfa bağışlıyor.

Burcu Biricik, kalbinin de yüzü kadar güzel olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kendisi de babasız büyüdüğü için kız çocukları için son derece hassas olan güzel oyuncu, bugüne dek özellikle kızların eğitimiyle ilgili yapılan birçok sosyal sorumluluk projesine katıldı.

Dizi ve filmlerin yanı sıra reklamların da aranılan yüzü olan Burcu Biricik, imza attığı son reklam anlaşmasında da alkışlanacak bir harekete imza attı.

34 yaşındaki güzel oyuncu, bir kozmetik markasıyla yaptığı bir yıllık reklam anlaşması karşılığında alacağı tam 2 milyon TL'yi kız çocuklarının eğitimi için faaliyet gösteren bir vakfa bağışladı.

BABASINI HİÇ TANIMADI
Annesi ve babası çok küçük yaşta boşanan Burcu Biricik, bugüne dek babasıyla hiç görüşmedi. Anneannesi, dedesi ve dayısıyla sevgi dolu bir evde büyüyen güzel oyuncu, okul masraflarını karşılamak için garsonluk ve palyaçoluk yaptı.

Ağabeyinin kendisini okutmak için liseden sonra çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Burcu Biricik, tüm bu yaşadıkları nedeniyle kız çocuklarının eğitimi konusunda hayli hassas.

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