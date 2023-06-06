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Survivor final ne zaman, ayın kaçında yapılacak 2023? Survivor 2023 final tarihi açıklandı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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Survivor final ne zaman, ayın kaçında yapılacak 2023? Survivor 2023 final tarihi açıklandı mı?

"Survivor final ne zaman, ayın kaçında yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor'ın son eleme gecesinde potaya giren Cansu, Özgür ve Ertuğ arasında yapılan oylamada finale günler kala veda eden isim Cansu oldu. Peki, Survivor final ne zaman, ayın kaçında yapılacak 2023? Survivor 2023 final tarihi açıklandı mı?

"Survivor final ne zaman, ayın kaçında yapılacak 2023? Survivor 2023 final tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği Survivor 2023'te Nefise, Ertuğ, Osman Can, Yusuf ve Özgür yarışmaya devam eden isimler. Peki, Survivor final ne zaman, ayın kaçında yapılacak 2023? Survivor 2023 final tarihi açıklandı mı?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?

Survivor 2023 yarı final tarihi 12 Haziran Pazartesi olarak belirlendi. Final ise 13 Haziran Salı günü canlı yayınlanacak.

Survivor finali Kuruçeşme Arena'da düzenlenecek.

2023 SURVİVOR FİNAL BİLET FİYATLARI

Bu sezonun Survivor yarışmasının final biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları ortalama 160 ila 400 TL arasında değişiyor.

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