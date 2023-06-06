Avrupa’nın vize zulmü tiyatrocuları da vurdu! Başak Daşman davetli olduğu festivale katılamadı

Bu yıl 26 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Haftası'na, birçok tiyatro gösterisi ile oyuncu davet edildi. Davetliler arasında Hüseyin Avni Danyal ve Başak Daşman'ın rol aldığı Kelepçe Kullanma Kılavuzu oyunu da vardı.