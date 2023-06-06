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Avrupa’nın vize zulmü tiyatrocuları da vurdu! Başak Daşman davetli olduğu festivale katılamadı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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Avrupa’nın vize zulmü tiyatrocuları da vurdu! Başak Daşman davetli olduğu festivale katılamadı

Avrupa ülkelerinin son dönemde Türk vatandaşlarına çıkardığı vize sorunu bu kez tiyatro dünyasından bir ismi mağdur etti. 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' isimli oyunun ekibi, Almanya'da düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne davet edildi. Ancak başrol oyuncusu Başak Daşman'a Almanya vize vermeyince gösteri zorunlu olarak iptal edildi.

Avrupa ülkelerinin son dönemde Türk vatandaşlarına karşı çıkardığı vize sorununun mağduru bu kez sanat dünyasından bir isim oldu! Olay şöyle gerçekleşti:

Bu yıl 26 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Haftası'na, birçok tiyatro gösterisi ile oyuncu davet edildi. Davetliler arasında Hüseyin Avni Danyal ve Başak Daşman'ın rol aldığı Kelepçe Kullanma Kılavuzu oyunu da vardı.

Programa göre oyun, Frankfurt'ta seyirciyle buluşacaktı. Ancak Almanya, başrol oyuncusu Başak Daşman'a vize vermedi. Bunun üzerine Frankfurt'a Hüseyin Avni Danyal yalnız başına gitmek zorunda kaldı.

'İŞE GELDİK TURİST OLDUK'

Başrol oyuncularından biri olmadığı için gösterim otomatik olarak iptal edildi. Danyal şaşkınlığını sosyal medyadan şu sözlerle dile getirdi: "İş için geldiğimiz Frankfurt'ta turist durumuna düşrtük. Ne diyelim kör talih!"

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