Gül hasadı başladı! Berdan Mardini'nin verdiği pozlar olay oldu
Memleketi Mardin’de kurduğu kozmetik markasının lansmanı için gün sayan şarkıcı Berdan Mardini, gül hasadı sırasında verdiği pozlarla olay yarattı...
Berdan Mardini, 2017 yılında bir sosyal sorumluluk projesiyle başlayan ve yıllar içerisinde büyük bir yatırıma dönüşen markası 'Mardini Kozmetik'in duyurumunda sona geldi.
Memleketi Mardin'e kurduğu fabrikayı yıllar içerisinde geliştirerek yatırımlarını sürdüren ünlü türkücü, gül hasadını yaparak sezonun ilk mahsullerini çalışanları ile birlikte topladı.
KADIN ELİ DEĞDİ
Temmuz ayında markasının ilanını gerçekleştirmeye hazırlanan Mardini, 120 Milyon TL'yi bulan yatırımıyla dikkat çekerken 350 kişiye istihdam sağladı. Mardini, "Bu 350 çalışma arkadaşımın yüzde 95'i kadın. Kadının elinin değdiği her şey güzel olur" dedi.
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