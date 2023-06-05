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Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den 'teşhir' göndermesi!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.06.2023
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Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler’den ’teşhir’ göndermesi!

Hadise’nin “Sahne kıyafetlerime karıştı” iddiasıyla boşandığı Mehmet Dinçerler’den şok gönderme... Ünlü iş insanı, “Güzellik gösterisi ve teşhir çağı bu çağ. Kate Middleton ise asil, zarif ve sofistike olanın aslında en yüksek çekicilik olduğunun kanıtı” yazan bir Tweet’i beğendi.

Pop müzikteki başarısı kadar cesur sahne kostümleri ve paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Hadise'ye eski eşinden taş geldi...

Ünlü popçu, geçtiğimiz yıl sadece beş ay evli kaldığı Dinçerler'den "Sahne kıyafetlerime ve özgürlüğüme karıştı" diyerek boşanmıştı. Evliliği boyunca sahne kıyafetlerinde dekolteye veda eden Hadise, boşandıktan hemen sonra da eski yürek hoplatan kostümlerine geri döndü.

Mehmet Dinçerler ise önceki gün Twitter hesabından beğendiği bir Tweet ile adeta eski eşine gönderme yaptı.

'TEŞHİR' GÖNDERMESİ
Dinçerler, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Galler Prensesi Kate Middleton'ın dekoltesiz ve zarif şıklığıyla ilgili yapılan şu yorumu beğendi:

"Güzellik gösterisi ve teşhir çağı bu çağ. Teşhir, çıplaklık ve erotizmin çekiciliğin ön koşulu sayıldığı ve teşhirle ifadesini, modasını bulduğu bir zamanda; asil, zarif ve sofistike olanın aslında en yüksek çekicilik olduğunun kanıtı bir görünüm. Göz görgüsü böyle bir şey."

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