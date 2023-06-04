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Kumru, hangi ilin bir ilçesidir?

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Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
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Kumru, hangi ilin bir ilçesidir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 4 Haziran Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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