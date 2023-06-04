04 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ocak 1949'da, Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avusturya'nın Wacker takımında oynayan iki futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmişlerdir?

Ocak 1949'da, Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avusturya'nın Wacker takımında oynayan iki futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmişlerdir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
ABONE OL
Ocak 1949’da, Türkiye’ye maç yapmaya gelen Avusturya’nın Wacker takımında oynayan iki futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy’de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmişlerdir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 4 Haziran Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA