Al Pacino 82 yaşında baba oluyor! Kız arkadaşı 8 aylık hamile...





YAŞ FARKI 54!

Al Pacino'nun bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğu öğrenilirken hamileliğin doğal mı yoksa aşılama yöntemiyle mi gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyor.

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