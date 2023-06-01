Al Pacino 82 yaşında baba oluyor! Kız arkadaşı 8 aylık hamile...
79 yaşındaki Robert De Niro’nun baba olmasının haberinin ardından benzer bir haber de kendisi gibi Oscarlı oyuncu Al Pacino’dan geldi. 82 yaşındaki yıldızın sevgilisi 8 aylık hamile...
Oscar ödüllü 79 yaşındaki usta oyuncu Robert de Niro'nun geçen ay 7'nci çocuğunu kucağına almasının ardından bir haber de 83 yaşındaki Al Pacino'dan geldi.
'Baba', 'Yaralı Yüz' ve 'Şeytan'ın Avukatı' gibi kült filmlerin yıldızı Oscar ödüllü Al Pacino'nun 4'üncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanması, tüm dünyada gündem yarattı.
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