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Al Pacino 82 yaşında baba oluyor! Kız arkadaşı 8 aylık hamile...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.06.2023
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Al Pacino 82 yaşında baba oluyor! Kız arkadaşı 8 aylık hamile...

79 yaşındaki Robert De Niro’nun baba olmasının haberinin ardından benzer bir haber de kendisi gibi Oscarlı oyuncu Al Pacino’dan geldi. 82 yaşındaki yıldızın sevgilisi 8 aylık hamile...

Oscar ödüllü 79 yaşındaki usta oyuncu Robert de Niro'nun geçen ay 7'nci çocuğunu kucağına almasının ardından bir haber de 83 yaşındaki Al Pacino'dan geldi.

'Baba', 'Yaralı Yüz' ve 'Şeytan'ın Avukatı' gibi kült filmlerin yıldızı Oscar ödüllü Al Pacino'nun 4'üncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanması, tüm dünyada gündem yarattı.



YAŞ FARKI 54!
Al Pacino'nun bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğu öğrenilirken hamileliğin doğal mı yoksa aşılama yöntemiyle mi gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyor.

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