Meltem Yılmazkaya anne oldu! Bebeğiyle ilk paylaşım geldi
Geçtiğimiz mart ayında müzisyen Kadir Doğan ile nikah masasına oturan Meltem Yılmazkaya’da bir güzel haber daha geldi. Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu duyuran oyuncu, bebeğini kucağına aldı. Bir oğlu olan güzel oyuncudan bebeğiyle ilk paylaşım geldi.
Meltem Yılmazkaya, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü isimden müjdeli haber geldi. İspanya'da doğum yapan oyuncu, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Yılmazkaya, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Kadir Doğan ile mart ayında evlenmişti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı düğünlerini erteleyen çift, bugün İspanya'da bebeklerini kucaklarına aldı.
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