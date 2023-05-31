İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e 150 bin TL idari para cezası
Bir konser sırasında imam hatiplilere yönelik sarf ettiği skandal sözler nedeniyle milyonların tepkisini toplayan Gülşen hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılmıştı. 10 ay hapis cezasına çarptırılan şarkıcıya Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’ndan bir ceza daha geldi.
Şarkıcı Gülşen'in bir konserinde imam hatiplilere yönelik 'İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' şeklindeki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada 10 ay hapis cezası almıştı.
3 İMAM HATİPLİ ŞİKAYET ETTİ
İmam hatip lisesi mezunu 3 kişi, Gülşen Çolakoğlu'nun 2022'deki bir konserinde "ayrımcılık yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu.
Başvurular kapsamında görüşü sorulan Çolakoğlu'nun avukatı, müvekkilinin, halkın herhangi bir kesimine yönelik incitici bir ifade kullanmak istemediğini, sözlerin yanlış anlaşıldığını, buna ilişkin de müvekkilinin özür dilediğini bildirdi.
150 BİN TL İDARİ PARA CEZASI
Başvuruları inceleyen TİHEK, "ayrımcılık yasağının ihlal" edildiğine hükmetti ve her bir başvurucu yönünden Gülşen Çolakoğlu'na 50'şer bin TL idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
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