İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen’e 150 bin TL idari para cezası

Şarkıcı Gülşen'in bir konserinde imam hatiplilere yönelik 'İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' şeklindeki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada 10 ay hapis cezası almıştı.