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Kayahan'ın kızı Beste Açar'a haciz şoku! Neyi ve neyi yoksa alındı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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Kayahan’ın kızı Beste Açar’a haciz şoku! Neyi ve neyi yoksa alındı

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, Temmuz 2022'de evlendiği eşinin borçları nedeniyle evinde gerçekleştirilen haciz işlemleri karşısında şok geçirdi.

Efsane sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın başı, Temmuz 2022'de evlendiği Evren Bölek'in borçları yüzünden belada...

Bölek'in ödemediği kira borçları nedeniyle icra takibi yapıldı. Ancak Evren Bölek'in ısrarla borcunu ödememesi üzerine 25 Mayıs'ta Beste Açar'ın evinde haciz işlemi gerçekleştirildi.



EŞYALARI HACZEDİLDİ
Bölek'in icra memuruna "Gerekli işlemleri yapabilirsiniz" beyanı üzerine eşi Açar'ın evinde bulunan koşu bandı, televizyon, diz üstü bilgisayar ve buzdolabı haczedildi.

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