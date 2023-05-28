Şarkıcı İzel’in acı günü! Annesini gözyaşları içinde uğurladı

İzel'in annesi Habibe Çeliköz 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi İzel'in kendisine attığı "Sinan annem öldü, en çok sevdiği kişi sendin. Herkese söylerdi" mesajıyla duyuran Sinan Akçıl, "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi. Çok çekiyordun son yıllarda, ben seni asla unutmayacağım Habiş... (Habibe Çeliköz) Başın sağ olsun canım benim" dedi.