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Şarkıcı İzel’in acı günü! Annesini gözyaşları içinde uğurladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.05.2023
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Şarkıcı İzel’in acı günü! Annesini gözyaşları içinde uğurladı

Şarkıcı İzel anne acısıyla yıkıldı. Akciğer kanseriyle mücadele eden Habibe Çeliköz 77 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi İzel'in eski sevgilisi Sinan Akçıl duyurdu. Habibe Çeliköz son yolculuğuna dün yapılan cenaze töreniyle uğurlandı.

İzel'in annesi Habibe Çeliköz 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi İzel'in kendisine attığı "Sinan annem öldü, en çok sevdiği kişi sendin. Herkese söylerdi" mesajıyla duyuran Sinan Akçıl, "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi. Çok çekiyordun son yıllarda, ben seni asla unutmayacağım Habiş... (Habibe Çeliköz) Başın sağ olsun canım benim" dedi.

Habibe Çeliköz son yolculuğuna dün yapılan cenaze töreniyle uğurlandı. Çeliköz, Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

İzel'i acı gününde Ercan Saatçi, Sinan Akçıl ve Betül Demir gibi sanatçı dostları ve yakınları yalnız bırakmadı.

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