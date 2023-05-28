Şef Mehmet Yalçınkaya oğlunu evlendirdi! Köçeklerle göbek attı

OĞLUYLA GÖBEK ATTI

Ünlü şef gelin alma esnasında da oğlu ve köçeklerle birlikte karşılıklı göbek attı. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı tedavi gören Hüsnü Şenlendirici, çiftin düğününde sahne aldı.