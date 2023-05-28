Şef Mehmet Yalçınkaya oğlunu evlendirdi! Köçeklerle göbek attı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya oğlu Emre Yalçınkaya’yı evlendirdi. Davul zurna ile gelin almaya giden Yalçınkaya, oğlu ve köçeklerle göbek attı. Mutlu günlerinde Danilo Zanna da yalnız bırakmazken bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı tedavi gören Hüsnü Şenlendirici, çiftin düğününde sahne aldı.
Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya bir süredir aşk yaşadığı Mina Bilişik ile dün akşam nikah masasına oturdu.
Bolulu ünlü şef, gelin alma esnasında ve düğünde davul zurna ve köçek getirtti.
OĞLUYLA GÖBEK ATTI
Ünlü şef gelin alma esnasında da oğlu ve köçeklerle birlikte karşılıklı göbek attı. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı tedavi gören Hüsnü Şenlendirici, çiftin düğününde sahne aldı.
Düğünden kareleri Instagram hesabından paylaşan Yalçınkaya'yı bu anlamlı gününde MasterChef Türkiye'deki partneri Danilo Zanna da yalnız bırakmadı.
Törende oğlu ve gelininin düğün masraflarından kısarak bağış yaptığını söyleyen Yalçınkaya, "İki genci de tebrik ediyoruz. Düğünde yapacağımız dekorasyonu yarı yarıya düşürerek hepsini deprem bölgesine ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladılar" şeklinde konuştu.
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