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Brezilya asıllı oyuncu Jessica May: Oy kullanırken çok heyecanlandım

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.05.2023
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Brezilya asıllı oyuncu Jessica May: Oy kullanırken çok heyecanlandım

Geçtiğimiz yıl Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, samimi açıklamalar yaptı. Artık kendisini iyi niyet elçisi olarak gördüğünü söyleyen May, "Türkiye benim 2. vatanım, kendimi buraya ait hissediyorum. Yurt dışındaki arkadaşlarıma Türkiye'nin güzelliklerini anlatıyorum, yanlış bilgilerini düzeltiyorum" dedi.

Oyuncu Jessica May, önceki gün eşi Hüseyin Kara ile Nişantaşı'ndaki bir AVM'de görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl Türk vatandaşı olan ve sık sık Brezilya'ya gidip geldiğini söyleyen May, artık kendisini iyi niyet elçisi olarak gördüğünü ifade etti.

Oyuncu, "Türkiye benim ikinci vatanım kendimi buraya ait hissediyorum, Türkiye'nin güzelliklerini anlatıyorum. Bana 'Caddelerde deve oluyor mu?' diye komik sorular soruyorlar. Ben de böyle olmadığını anlatıyorum" dedi.

Seçimlerde oy kullandığı için çok heyecanlandığını da söyleyen May, "O kadar heyecanlandım ki seçimlerden önce uyumakta zorlandım" dedi.

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