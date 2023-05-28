Brezilya asıllı oyuncu Jessica May: Oy kullanırken çok heyecanlandım
Geçtiğimiz yıl Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, samimi açıklamalar yaptı. Artık kendisini iyi niyet elçisi olarak gördüğünü söyleyen May, "Türkiye benim 2. vatanım, kendimi buraya ait hissediyorum. Yurt dışındaki arkadaşlarıma Türkiye'nin güzelliklerini anlatıyorum, yanlış bilgilerini düzeltiyorum" dedi.
Oyuncu Jessica May, önceki gün eşi Hüseyin Kara ile Nişantaşı'ndaki bir AVM'de görüntülendi.
Geçtiğimiz yıl Türk vatandaşı olan ve sık sık Brezilya'ya gidip geldiğini söyleyen May, artık kendisini iyi niyet elçisi olarak gördüğünü ifade etti.
Oyuncu, "Türkiye benim ikinci vatanım kendimi buraya ait hissediyorum, Türkiye'nin güzelliklerini anlatıyorum. Bana 'Caddelerde deve oluyor mu?' diye komik sorular soruyorlar. Ben de böyle olmadığını anlatıyorum" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gökçen Oğan kaç yaşında? SİNAN OĞAN'IN EŞİ Gökçen Oğan kimin kızı, nereli, ne iş yapıyor?
- SEÇİM SONUÇLARI AHABER CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs 2023 2.tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları anlık takip! Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları...
- Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2023? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kurbanlık fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali'de ödül alan Merve Dizdar nereli?
- KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? KPSS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı?
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2023 AÖL Açık Lise kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?
- Kamu işçisi zam farkları ne zaman yatacak? Kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?
- EYT'de kısmi emeklilik tablosu nihayete kavuştu! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur'lu hesapta! Başlangıç geriye çekiliyor! Staj ve çıraklık sigortası...
- 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Yeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Refah payı ve seyyanen...
- Yalı Çapkını 35. bölüm fragman izle! Star TV Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı çıktı mı, yayınlandı mı?
- DGS başvuru ekranı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?