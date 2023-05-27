Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali’de ödül alan Merve Dizdar nereli?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.