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Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali'de ödül alan Merve Dizdar nereli?

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Giriş Tarihi: 27.05.2023
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Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali’de ödül alan Merve Dizdar nereli?

"Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Peki, Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali'de ödül alan Merve Dizdar nereli?

"Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali'de ödül alan Merve Dizdar nereli?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Peki, Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali'de ödül alan Merve Dizdar nereli?

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki "Nuray" rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

İşte, Merve Dizdar'ın rol aldığı diziler ve film projeleri;

2015 Kertenkele (dizi) İrem ATV

2015 Kırgın Çiçekler İrem (Konuk Oyuncu) ATV

2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D

2015 Çılgın Dersane Üniversitede Astrolog Özge Show TV

2013 Doksanlar Selin ATV

2013 Bir Yastıkta (dizi) Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1

2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu

2012 Kavak Yelleri (dizi) Saliha

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