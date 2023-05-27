Ünlü şarkıcı Asya Alizade gözaltına alındı
Ünlü rap şarkıcısı Asya Alizade kaldığı evde gözaltına alındı. Kliplerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği tespit edilen Azerbaycan asıllı şarkıcı, suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.
Türkiye'de rap müzik yapan Azerbaycan asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı.
Yapılan incelemede Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirledi. Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade'yi Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına aldı.
ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLECEK
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.
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