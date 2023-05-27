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Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’na meslektaşından kumpas! Atölyesinde ajan yakaladın! “Özür dilemezse ifşa edeceğim"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.05.2023
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Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’na meslektaşından kumpas! Atölyesinde ajan yakaladın! “Özür dilemezse ifşa edeceğim

Ünlü isimlerin modacısı Pınar Kerimoğlu, kumpas şoku yaşadı! İşe aldığı yeni elemanının, tasarladığı ürünleri cep telefonuyla fotoğrafladığını ve en büyük rakibinin asistanına atıldığını tespit etti. Ajanın işine hemen son veren Pınar Kerimoğlu, "O sözde modacı bunu daha önce de yaptı. Benden özür dilemezse, adını açıklayıp mahkemeye vereceğim" dedi.

Ünlülerin modacısı Pınar Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşadı. Tasarımcı, birkaç gün önce iş görüşmesine gelen bir kadını işe aldı.

İşe çok ihtiyacı olduğunu belirten kadın, ertesi gün işbaşı yaptı. Kadının hareketlerinden şüphelenen Kerimoğlu, çalışanı kameralardan izledi.

Boncuk dikmek için işe başlayan kadının, Antalya Fashion Week haftası için diktiği kıyafetlerinin fotoğraflarını çektiğini gördü. Hemen işe aldığı çalışanının yanına giden ünlü modacı, telefonuyla neden tasarımlarının resmini çektiğini sordu.

Çalışandan "Çok beğendiğim için çektim" yanıtını alan Kerimoğlu, kadının o sırada çalan telefonuyla işin gerçek yüzünü anladı. Kadın çalışanı arayan kişi, ünlü isimlerin de modacısı olan bir kadının asistanıydı.

Daha önce de aynı kişi tarafından başına bu durumun geldiğini belirten Kerimoğlu, "Yıllardır bu tarz şeylerle uğraşıyorum, sözde modacı bunu daha önce de yaptı. Benden özür dilemesini bekliyorum, yoksa adını verip durumu mahkemeye taşıyacağım. Bu kadar acizlik olmaz, burada çok büyük emek var. Hırsızlığa müsaade edemem" diye konuştu.

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