Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’na meslektaşından kumpas! Atölyesinde ajan yakaladın! “Özür dilemezse ifşa edeceğim"
Ünlü isimlerin modacısı Pınar Kerimoğlu, kumpas şoku yaşadı! İşe aldığı yeni elemanının, tasarladığı ürünleri cep telefonuyla fotoğrafladığını ve en büyük rakibinin asistanına atıldığını tespit etti. Ajanın işine hemen son veren Pınar Kerimoğlu, "O sözde modacı bunu daha önce de yaptı. Benden özür dilemezse, adını açıklayıp mahkemeye vereceğim" dedi.
Ünlülerin modacısı Pınar Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşadı. Tasarımcı, birkaç gün önce iş görüşmesine gelen bir kadını işe aldı.
İşe çok ihtiyacı olduğunu belirten kadın, ertesi gün işbaşı yaptı. Kadının hareketlerinden şüphelenen Kerimoğlu, çalışanı kameralardan izledi.
Boncuk dikmek için işe başlayan kadının, Antalya Fashion Week haftası için diktiği kıyafetlerinin fotoğraflarını çektiğini gördü. Hemen işe aldığı çalışanının yanına giden ünlü modacı, telefonuyla neden tasarımlarının resmini çektiğini sordu.
Çalışandan "Çok beğendiğim için çektim" yanıtını alan Kerimoğlu, kadının o sırada çalan telefonuyla işin gerçek yüzünü anladı. Kadın çalışanı arayan kişi, ünlü isimlerin de modacısı olan bir kadının asistanıydı.
Daha önce de aynı kişi tarafından başına bu durumun geldiğini belirten Kerimoğlu, "Yıllardır bu tarz şeylerle uğraşıyorum, sözde modacı bunu daha önce de yaptı. Benden özür dilemesini bekliyorum, yoksa adını verip durumu mahkemeye taşıyacağım. Bu kadar acizlik olmaz, burada çok büyük emek var. Hırsızlığa müsaade edemem" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seçim günü Market, A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar marketler saat kaçta açılıp, kapanacak? İşte çalışma saatleri...
- Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 28 Mayıs 2023 Pazar günü seçim yasakları ne zaman bitecek?
- Oy verme saatleri 2023 | Sandıklar kaçta açılacak, kapanacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanı seçimleri oylar ne zaman sayılacak?
- Öğrencilere 1000 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, ne zaman? 2023 ödeme takvimi netleşti mi? E-DEVLET 1000 TL harçlık başvurusu nasıl yapılır?
- E-OKUL LGS SINAV YERİ SORGULAMA! LGS'ye hangi okulda gireceğim? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır? meb.gov.tr
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!
- EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?
- YALOVA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- IĞDIR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS görevli ücretleri ne kadar?
- 100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...