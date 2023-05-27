Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’na meslektaşından kumpas! Atölyesinde ajan yakaladın! “Özür dilemezse ifşa edeceğim"

Daha önce de aynı kişi tarafından başına bu durumun geldiğini belirten Kerimoğlu, "Yıllardır bu tarz şeylerle uğraşıyorum, sözde modacı bunu daha önce de yaptı. Benden özür dilemesini bekliyorum, yoksa adını verip durumu mahkemeye taşıyacağım. Bu kadar acizlik olmaz, burada çok büyük emek var. Hırsızlığa müsaade edemem" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN