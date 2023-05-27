Kerem Bürsin’in sevgilisi Mehtap Algül'den güzel haber! Kanseri yendi
Kerem Bürsin’in sevgilisi Mehtap Algül’den sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan fenomen isim, kanseri yendiğini açıkladı. Algül, ailesinin bile bilmediği hastalığıyla beş aydır mücadele etti. Söylenenlere göre; ünlü oyuncu bu süreçte Algül’ün yanından hiç ayrılmadı.
Adı bir süredir Kerem Bürsin'le anılan Mehtap Algül'den güzel haber geldi. Uzun süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan Algül, sosyal medyasından beş aydır kolon kanseri tedavisi gördüğünü yazdı.
Güzel fenomen, devamında şunları söyledi:
"Kolon kanseri şüphesi ile başladığımız tedavi sürecine iki ameliyat sığdırdık. Sevgili doktorumla birlikte bu süreci ikimiz yaşadık. Bu benim isteğimdi. Ailemden, sevdiklerimden, merak eden herkesten özür dilerim. Ancak işler zaten yeterince karışıkken kimsenin vaktinden ve duygularından almak istemedim."
'YENİ HAYATA HOŞ BULDUM'
Genç fenomen, ardından da müjdeyi duyurdu: "Beş aylık mücadelenin ardından dün tüm sonuçlarım tertemiz çıktı. Özgürlüğüm elimde, ben yeni hayatıma hoş buldum." Hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajlarının yağdığı Mehtap Algül'ün zorlu sürecinden ise Kerem Bürsin'in haberdar olduğu iddiası ortaya atıldı. İkilinin arkadaşlarına göre yakışıklı oyuncu, bu süreçte Algül ile her anlamda yakından ilgilenip güzel aşkına desteğini verdi.
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