Kerem Bürsin’in sevgilisi Mehtap Algül’den güzel haber! Kanseri yendi

'YENİ HAYATA HOŞ BULDUM'

Genç fenomen, ardından da müjdeyi duyurdu: "Beş aylık mücadelenin ardından dün tüm sonuçlarım tertemiz çıktı. Özgürlüğüm elimde, ben yeni hayatıma hoş buldum." Hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajlarının yağdığı Mehtap Algül'ün zorlu sürecinden ise Kerem Bürsin'in haberdar olduğu iddiası ortaya atıldı. İkilinin arkadaşlarına göre yakışıklı oyuncu, bu süreçte Algül ile her anlamda yakından ilgilenip güzel aşkına desteğini verdi.