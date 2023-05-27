Betül Demir'den Bodrum'da ki fahiş fiyatlara tepki: "Keriz değilim..."
Betül Demir, Bodrum’da 500 TL gibi rakamlara satılan lahmacun için “Ona buna hava atıp adisyon paylaşacağım diye kendime keriz dedirtmem” dedi. Murat Cemcir de plajlardaki pahalılık için çözümünü buldu: “Artık plajlara sefer tasıyla gideceğim”
Havaların iyice ısınmasıyla başlayan yaz telaşı, Bodrum gibi Ege'nin gözde tatil yerlerindeki fahiş fiyatları da gündem yaptı. Özellikle Türkbükü gibi lüks bölgelerde lahmacunun 500 TL'ye çıkan fiyatlarla servis edilecek olması, olay oldu.
Bade İşçil'den Çağla Şıkel'e kadar birçok ünlü isim "Ben o parayı vermem" dese de mekan, geçtiğimiz hafta sonu dolup taştı. Tatil bölgelerindeki pahalı fiyatlarla ilgili konuşan şarkıcı Betül Demir de bin TL'yi bulan lahmacun fiyatına şöyle isyan etti:
"Bir lahmacuna bin TL verecek kadar daenayi değilim. Herkesin kendi tercihi saygı duyarım ama ona buna hava atıp adisyon paylaşacağım diye kendime keriz dedirtmem. Canım çok lahmacun çekiyorsa 50, 100 TL'ye en kralını yer, kalan 900 TL'ye de sokak hayvanlarına mama alırım."
'BENİM SİSTEM HAZIR'
Önceki gün Bebek'te görüntülenen Murat Cemcir de yazın uzun bir tatil yapacağını söyledi. Tatil bölgelerindeki fiyat artışı hatırlatılan ünlü komedyen, "Artık plajlara sefer tasıyla gitmeyi düşünüyorum. Karpuz peynir. Peynir de köyden geliyor zaten. Benim sistem hazır" diyerek gülümsedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrencilere 1000 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, ne zaman? 2023 ödeme takvimi netleşti mi? E-DEVLET 1000 TL harçlık başvurusu nasıl yapılır?
- E-OKUL LGS SINAV YERİ SORGULAMA! LGS'ye hangi okulda gireceğim? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır? meb.gov.tr
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!
- EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?
- YALOVA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- IĞDIR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS görevli ücretleri ne kadar?
- 100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...
- Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları neden yok, yeni bölüm ne zaman?
- SİİRT 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ARTVİN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?