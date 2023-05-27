Betül Demir'den Bodrum'da ki fahiş fiyatlara tepki: "Keriz değilim..."

"Bir lahmacuna bin TL verecek kadar daenayi değilim. Herkesin kendi tercihi saygı duyarım ama ona buna hava atıp adisyon paylaşacağım diye kendime keriz dedirtmem. Canım çok lahmacun çekiyorsa 50, 100 TL'ye en kralını yer, kalan 900 TL'ye de sokak hayvanlarına mama alırım."