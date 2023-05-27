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Betül Demir'den Bodrum'da ki fahiş fiyatlara tepki: "Keriz değilim..."

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.05.2023
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Betül Demir’den Bodrum’da ki fahiş fiyatlara tepki: Keriz değilim...

Betül Demir, Bodrum’da 500 TL gibi rakamlara satılan lahmacun için “Ona buna hava atıp adisyon paylaşacağım diye kendime keriz dedirtmem” dedi. Murat Cemcir de plajlardaki pahalılık için çözümünü buldu: “Artık plajlara sefer tasıyla gideceğim”

Havaların iyice ısınmasıyla başlayan yaz telaşı, Bodrum gibi Ege'nin gözde tatil yerlerindeki fahiş fiyatları da gündem yaptı. Özellikle Türkbükü gibi lüks bölgelerde lahmacunun 500 TL'ye çıkan fiyatlarla servis edilecek olması, olay oldu.

Bade İşçil'den Çağla Şıkel'e kadar birçok ünlü isim "Ben o parayı vermem" dese de mekan, geçtiğimiz hafta sonu dolup taştı. Tatil bölgelerindeki pahalı fiyatlarla ilgili konuşan şarkıcı Betül Demir de bin TL'yi bulan lahmacun fiyatına şöyle isyan etti:

"Bir lahmacuna bin TL verecek kadar daenayi değilim. Herkesin kendi tercihi saygı duyarım ama ona buna hava atıp adisyon paylaşacağım diye kendime keriz dedirtmem. Canım çok lahmacun çekiyorsa 50, 100 TL'ye en kralını yer, kalan 900 TL'ye de sokak hayvanlarına mama alırım."

'BENİM SİSTEM HAZIR'
Önceki gün Bebek'te görüntülenen Murat Cemcir de yazın uzun bir tatil yapacağını söyledi. Tatil bölgelerindeki fiyat artışı hatırlatılan ünlü komedyen, "Artık plajlara sefer tasıyla gitmeyi düşünüyorum. Karpuz peynir. Peynir de köyden geliyor zaten. Benim sistem hazır" diyerek gülümsedi.

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