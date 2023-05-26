Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları neden yok, yeni bölüm ne zaman?
"Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizilerinden biri olan Ateş Kuşları'nın yeni bölüm, gün itibariyle bir kez daha gündem oldu. Cuma günleri izleyicisinin karşısına çıkan ve başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ile Görkem Sevindik gibi oyuncuların yer aldığı dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları neden yok, yeni bölüm ne zaman?
"Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Ateş Kuşları dizisi, kısa sürede hatırı sayılır bir ilgi görmüştü. Peki, Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları neden yok, yeni bölüm ne zaman?
ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM YOK MU?
İlgiyle takip edilen dizi Ateş Kuşları, bu akşam Cumhurbaşkanı Özel yayını nedeniyle saatinde yayınlanmayacak.
Sevilen dizinin 21:30'da özetsiz olarak ekranlara geleceği açıklandı.
26 MAYIS CUMA ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
22:00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel
21:30 Ateş Kuşları
00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara…
Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.
Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba…
Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır.
Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır. Hem onları dilendiren Çatal hem de o gecenin sırrı peşlerini bırakmayacaktır.
Birbirlerine tutunarak hayatta kalan bu sokak çocukları için 23 senelik sır perdesi Gülayşe'nin aşık olması ve Barbaros Komiser'in hayatlarına girmesi ile tekrar açılacaktır…
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- Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları neden yok, yeni bölüm ne zaman?
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