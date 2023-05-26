Kıyafetiyle alay konusu olan Merve Dizdar resti çekti: İğrenç, rezil, berbat...
Cannes Film Festivali giden ve kıyafetiyle sosyal medyada alay konusu olan Merve Dizdar, ayağının tozuyla geldiği İstanbul’da rest çekti: “İğrenç, rezil, berbat gibi yorumlar...”
Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'ne katılan Merve Dizdar, İstanbul'a döndü. Yeni iş görüşmeleri için Levent'te bulunan menajerlik ofisine girerken görüntülenen Dizdar, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Festivalde giydiği elbisesine gelen kötü yorumlara yanıt veren ünlü oyuncu, "Bence çok güzel bir kıyafet... Giydiğim için muhtemelen beğenmişimdir ve bence çok güzeldim. Olumsuz yorumlarla ise mutsuz olmuyorum. İğrenç, rezil, berbat gibi yorumların yanında, beni öyle görmekten çok üzülmüşler gibi yorumlar var. Açıkçası işin kıyafet kısmıyla çok ilgilenmiyorum. Çünkü dünyaca ünlü bir film festivali bu. O yüzden kıyafet konuşmak aklıma gelen en son şey. Beğenmeyenler de başımın tacı..." diye konuştu.
ESTETİK GÜNAH DEĞİL
İrem Derici, önceki gün Cihangir'deydi. Geçtiğimiz günlerde Atakan Işıktutan Londra'da tatil yapan Derici, "Asıl tatilimizi Haziran'da Bodrum'da" dedi. Sosyal meya fotoğraflarına photoshop yaptığını söyleyen şarkıcı, "Shop ve estetik günah değil" diyerek güldü.
PLAN BELLİ!
Barış Arduç, geçtiğimiz akşam Levent'te trafikte görüntülendi. Basın mensuplarının röportaj talebini kırmayan oyuncu, "Set ve ev arası mekik dokuyorum. Gupse ve kızımız Jan Asya da gayet iyi... Evde beni bekliyorlar" dedi. Muhabirlerin "Yaz tatili planınız var mı?" sorusuna Arduç, "Bu yaz yine Çeşme'ye gideceğiz" dedi. Doğan SAVAŞ
İSPANYA YOLCUSU
Yazdığı şarkılar ve dizi müzikleriyle İspanya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Evgin; Malaga, Madrid ve Barcelona'da konserler vermek üzere İspanya'ya gidecek. Evgin, 1 Haziran'da Malaga'da başlayacak olan İspanya turnesinde 3 şehirde 5 konser verecek.
DİSCO KRALI
Pascal Nouma, İstanbul'da bir mekanda performansını sergiledi. Uzun bir aradan sonra gazeteciler ile bir araya gelen Nouma, futbolcuların gece hayatı hakkında konuştu. Nouma, "Avrupa'da herkes kulübe gidiyor. Türkiye'de biraz anormal. Maçtan sonra disko yasaktı normalde... Ama biz gidiyorduk" dedi.
BURAY MÜZİKALİ
Sanatçı Buray, önceki gün bir okulda görev yapan öğretmenlerin özel daveti üzerine öğrencilerle buluştu. Buray, öğrencilerin ve öğretmenlerinin günlerce hazırlandıkları özel sürpriz ile karşılandı. Milyonlara dinlettiği şarkılarını bu kez koro halinde öğrencilerden dinleyen Buray, "Büyük bir hayranlıkla izledim, resmen benim müzikalimi yapmışlar. Emek veren herkese teşekkür ederim" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
ROTA KIBRIS
Beş yıllık aşkı Onur Ünlü ile Aralık 2022'de ayrılan Hazar Ergüçlü, bir süre önce de müzisyen Kutay Soyocak ile beraber olmaya başladı. Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen güzel oyuncu, önceki akşam sevgilisiyle verdiği bu romantik karesini Instagram hesabından paylaştı. 31 yaşındaki Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisiyle ailesinin yanına Kıbrıs'a gidip tatil yapmayı planladığı öğrenildi.
HAMİLELİK YARADI
Hacı Sabancı ile evliliğinden anne olmaya hazırlanan Nazlı Sabancı, önceki gün sosyal medyasından renkli bir paylaşıma imza attı. Pembe kıyafetiyle belirginleşen karnını gözler önüne seren sosyetik güzele, takipçilerinden "Hamilelik yaramış, güzelliğine güzellik katılmış" yorumları yapıldı.
BABA-KIZ GÜNÜ
Başarılı şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün kızı Zeyno ile birlikte İstinye'de görüntülendi. Teoman, yoğun konser maratonu kızıyla vakit geçirdiğini söyledi. Deneyimli isim, "Yeni şarkı için sevenlerim çok beklemiş ama ilham öyle 'hadi' deyince gelen bir şey değil" diyerek espri yaptı.
EKRANIN HAKİMİ
ATVN'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', 127. bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 127. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,57 reyting ve %20,20 izlenme payı, AB'de %5,12 reyting ve %15,12, 20+ABC1 kategorisinde %6,43 reyting ve %16,64 izlenme payı elde ederek Çarşamba'nın birincisi oldu.
YALI PİŞMANI!
Tülin Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'yalı' açıklamasıyla gündem olmuştu. 43 yaşındaki manken "Suadiye'den Kanlıca'ya yalı dairesine geçiş oldu, acayip bir sert bir geçişti. Birisi 'Yalı dairesinde yaşamak nasıl?' diye merak edecek olursa ben sevmedim" deyip eklemişti:
'NE DERTLERİ VAR!'
"Ağır bir sinüzitim var. Denizin üstünde olmak beni çok yoruyordu. Hamileliğime de denk geldi. Boğaz'da gün içinde akıntı yön değiştirdiği için o da insanı çok etkiliyor." Bu sözleriyle "Ne dertler var!" dedirten Şahin, dün yaptığı paylaşımla ise kendisini ti'ye aldı. Aldığı hapın fotoğrafını paylaşan ünlü model, "Sinüzit. nerede olursam olayım geçmiyor" notu düşerek "Yalıdan taşındığına bin pişman" dedirtti.
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