Son dakika: Caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer vefat etti | İlham Gencer kimdir?
Son dakika haberi | Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, 100 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Oğlu Bora Gencer duyurarak, "Babam, Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebiydi" dedi. Peki, Bozkurt İlham Gencer kimdir? İşte detaylar...
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti.
Bodrum'daki evinde aniden rahatsızlanan Gencer'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Haberi alan yakınları ve hayranları büyük üzüntü yaşadı.
OĞLUNDAN İLK AÇIKLAMA
Oğlu Bora Gencer, babasının vefatını sosyal medya hesabından "Babam, Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi. Dünya iyisi insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Büyük üzüntü içindeyiz. Çok uğraştık, çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi." ifadeleriyle duyurdu.
Türkiye'de caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunan Gencer, 30 Ağustos 2022'de Bodrum'da özel bir etkinlik ile 100. yaşını kutlamıştı.
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