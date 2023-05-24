Son dakika: Caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer vefat etti | İlham Gencer kimdir?

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti.

Bodrum'daki evinde aniden rahatsızlanan Gencer'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Haberi alan yakınları ve hayranları büyük üzüntü yaşadı.