Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 34. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fuat bilmecesi...
"Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Salı günü yayınlanan dizinin bu hafta yayın akışında olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 34. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fuat bilmecesi...
"Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 34. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde, Çetin Tekindor, Emre Kınay, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 34. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fuat bilmecesi...
Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar.
Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir.
Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?
Yalı Çapkını bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümün yayın günü olan Cuma günü ekranlara gelmesi bekleniyor.
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- Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 34. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fuat bilmecesi...
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