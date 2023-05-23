"Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 34. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde, Çetin Tekindor, Emre Kınay, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 34. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fuat bilmecesi...