Bedri Güntay'dan eşi Pelin Karahan'a dudak uçuklatan hediye!
Bedri Güntay’dan Pelin Karahan’a dudak uçuklatan hediye geldi. Koyu Galatasaray taraftarı olan Güntay, kendisine ünlü bir markanın saatini kırmızı renklisini alırken aynı saatin sarısını da eşi Pelin Karahan’a aldı. Güntay, geçtiğimiz aylarda da 300 bin TL’lik saatin mavisini eşine almıştı.
Magazin dünyası arasında saat tutkusu, moda oldu. Birçok ünlü isim, gayri menkulün yanı sıra saatlere de yatırım yapmaya başladı. Bu isimler arasına Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay da eklendi.
Güntay, geçtiğimiz aylarda güzel oyuncuya 37. yaş gününde Rolex hediye etmişti. Bedri Güntay, aynı saatin kırmızısını da kendisine aldı.
SARI-KIRMIZI UYUM
Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Güntay, geçtiğimiz haftalarda da yine 300 bin TL'lik saatin bu kez de sarısını Pelin Karahan için aldı. Ünlü çift, Galatasaray'ın son maçını da toplam değeri 600 bin TL olan sarı ve kırmızı renkteki Rolex saatlerini takıp izledi.
Bu arada aynı model saatin beyaz ve siyah renkleri de Bedri Bey'in koleksiyonunda bulunuyor.
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