Aşk tam gaz! Melisa Döngel ve rapçi Sefo Bodrum’da fena yakalandı
Son dönemde sık sık bir arada görüntülenen ancak her fırsatta aşklarını inkar eden Melisa Döngel ve rapçi Sefo, bu kez Bodrum'da ortaya çıktı. Bu kez ilişkilerini inkar etmeyen çift, birlikte kahvaltı pozu verdi.
Yılan hikayesine dönen Melisa Döngel ve Sefo aşkı sonunda rotasını buldu. Sık sık görüntü veren fakat aşklarını inkar eden ikili, birlikteliklerini bir türlü açıklamıyordu. Sefo'nun her konserini en önden izleyen bir an olsun yanından ayrılmayan güzel oyuncu, daha önce tek kelime etmemişti.
Aşk soruları karşısında kaçamak cevaplar veren Döngel ve ünlü rapçi Bodrum'da görüntülendi. Artık saklanmayan ve ilişkilerini inkar etmeyen çift, kahvaltı pozlarıyla da oldukça konuşuldu. İkiliyi görenler "Saklamayın artık", "Çıkın ilişkinizi açıklayın" gibi yorumlarda bulund
BÜYÜK TALİHSİZLİK
Dansöz Didem Kınalı, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Gazetecileri görünce selam veren Kınalı, geçtiğimiz günlerde kiracısıyla bir sorun yaşadığını ve nezarethaneye atıldığını dile getirdi. Ünlü dansöz, "Bir gün işten çıktım. Trafik çevirmesine denk geldim. Polisler şaka yapıyorlar, tanıyorlar beni sandım. Aranmam olduğunu söyleyip, beni aldılar. Sarhoşların arasında hapishaneye düştüm. Kiracım benden şikayetçi olmuş. Savcı ifademi okumadan bana arama kararı çıkartmış. Yaklaşık 6 saat bekledim. İmza atıp ardından çıktım" diyerek başından geçen talihsiz olayı anlattı.
'ANA'DOLU
ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalioğlu ile eşi Sinem Kobal, örnek aile hayatlarıyla takdir topluyor. Kızlarının doğa ve memleket sevgisiyle büyümesi için ellerinden geleni yapan ünlü çift, önceki gün soluğu Ankara'da aldı. Sık sık gittikleri İmirzalıoğlu'nun doğup büyüdüğü Üçem Köyü'ne giden çifte Kobal'ın annesi de eşlik etti.
"DOĞAYI TANISINLAR"
Minik Lalin ve Leyla, traktöre binip bahçeden elleriyle sebze-meyve topladı. Bu arada ünlü çift, geçtiğimiz günlerde şöyle demişti: "Kızlarımızı köye sık götürmeye çalışıyoruz ki, doğayı ve hayvanları tanıyıp iç içe büyüsünler."
DÜNYA LİSTELERİNDE
Dünyanın 1 numaralı müzik platformu Beatport'ta Dj'ler Dom Dolla, Chris Lake, Fisher gibi isimlerin yanında artık genç Türk yetenek Kubilay Aydın da müzikleri ile boy gösterecek. Oturduğu evin alt katını tamamı ile stüdyo yapan Aydın iki gün önce yayınlamaya başladığı "Situation" adlı parçası ile "Beatport Tech Hous"e listesine hızlı bir giriş yaparak 49. sırada yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB YAZ TATİLİ TARİHİ 2023! Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman, uzayacak mı? Bakan Özer kesin tarihi açıkladı!
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden 15 ile sarı ve turuncu kodlu alarm! Saat verildi: Çok kuvvetli geliyor... | 23-27 Mayıs 2023
- Ümit Özdağ kimi destekliyor? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün, saat kaçta açıklama yapacak?
- KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI! 2023 İŞKUR KGM personel alımı kura sonuçları duyuruldu mu? www.kgm.gov.tr başvuru sonucu ilan ekranı!
- Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?
- Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşerona kadro tarihi açıklandı mı?
- Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?
- Depremzede öğrencilere burs başvurusu başladı mı, ne kadar? Depremzede öğrencilere burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Ünlülerin keşfedilme hikayeleri "talihin de böylesi" dedirtti! Emin olun hiçbirini duymadınız! Burak Özçivit, Sibel Can, Demet Özdemir...
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...
- EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...
- Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?