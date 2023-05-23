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Aşk tam gaz! Melisa Döngel ve rapçi Sefo Bodrum’da fena yakalandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.05.2023
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Aşk tam gaz! Melisa Döngel ve rapçi Sefo Bodrum’da fena yakalandı

Son dönemde sık sık bir arada görüntülenen ancak her fırsatta aşklarını inkar eden Melisa Döngel ve rapçi Sefo, bu kez Bodrum'da ortaya çıktı. Bu kez ilişkilerini inkar etmeyen çift, birlikte kahvaltı pozu verdi.

Yılan hikayesine dönen Melisa Döngel ve Sefo aşkı sonunda rotasını buldu. Sık sık görüntü veren fakat aşklarını inkar eden ikili, birlikteliklerini bir türlü açıklamıyordu. Sefo'nun her konserini en önden izleyen bir an olsun yanından ayrılmayan güzel oyuncu, daha önce tek kelime etmemişti.

Aşk soruları karşısında kaçamak cevaplar veren Döngel ve ünlü rapçi Bodrum'da görüntülendi. Artık saklanmayan ve ilişkilerini inkar etmeyen çift, kahvaltı pozlarıyla da oldukça konuşuldu. İkiliyi görenler "Saklamayın artık", "Çıkın ilişkinizi açıklayın" gibi yorumlarda bulund



BÜYÜK TALİHSİZLİK
Dansöz Didem Kınalı, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Gazetecileri görünce selam veren Kınalı, geçtiğimiz günlerde kiracısıyla bir sorun yaşadığını ve nezarethaneye atıldığını dile getirdi. Ünlü dansöz, "Bir gün işten çıktım. Trafik çevirmesine denk geldim. Polisler şaka yapıyorlar, tanıyorlar beni sandım. Aranmam olduğunu söyleyip, beni aldılar. Sarhoşların arasında hapishaneye düştüm. Kiracım benden şikayetçi olmuş. Savcı ifademi okumadan bana arama kararı çıkartmış. Yaklaşık 6 saat bekledim. İmza atıp ardından çıktım" diyerek başından geçen talihsiz olayı anlattı.



'ANA'DOLU
ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalioğlu ile eşi Sinem Kobal, örnek aile hayatlarıyla takdir topluyor. Kızlarının doğa ve memleket sevgisiyle büyümesi için ellerinden geleni yapan ünlü çift, önceki gün soluğu Ankara'da aldı. Sık sık gittikleri İmirzalıoğlu'nun doğup büyüdüğü Üçem Köyü'ne giden çifte Kobal'ın annesi de eşlik etti.

"DOĞAYI TANISINLAR"
Minik Lalin ve Leyla, traktöre binip bahçeden elleriyle sebze-meyve topladı. Bu arada ünlü çift, geçtiğimiz günlerde şöyle demişti: "Kızlarımızı köye sık götürmeye çalışıyoruz ki, doğayı ve hayvanları tanıyıp iç içe büyüsünler."



DÜNYA LİSTELERİNDE
Dünyanın 1 numaralı müzik platformu Beatport'ta Dj'ler Dom Dolla, Chris Lake, Fisher gibi isimlerin yanında artık genç Türk yetenek Kubilay Aydın da müzikleri ile boy gösterecek. Oturduğu evin alt katını tamamı ile stüdyo yapan Aydın iki gün önce yayınlamaya başladığı "Situation" adlı parçası ile "Beatport Tech Hous"e listesine hızlı bir giriş yaparak 49. sırada yer aldı.



DOSTÇA KUTLAMA
Ekranların güzel sunucusu ve müzik dünyasının başarılı yorumcusu Merve Akıncı, yeni yaşını Antalya ve İstanbul'dan gelen yakın dostlarıyla kutladı. Akıncı, "Ben hayata güzel bakmayı 20 yaşımda öğrendim, bu benim ruhumun estetiği oldu" dedi

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