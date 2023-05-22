Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Akışa göre saat 20.00'de Alparslan Büyük Selçuklu tekrar bölümü yayında olacak. Saat 21.00'de ise Cumhurbaşkanı Özel Yayını ekranlara gelecek.

Bu nedenle Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bu hafta yayınlanması gereken 57. bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin 57. bölümünün ne zaman yayında olacağı ise henüz belli olmadı.