Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...
"Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu?" sorusununun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı, Mehmet Özgür, Özgür Çevik gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü TRT 1 yayın akışı listesinde yer almadı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...
"Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Barış Arduç, Kayra Zabcı, Mehmet Özgür, Serhat Tutumluer, Barış Bağcı, Korel Cezayirli, Devrim Saltoğlu, Özgür Çevik gibi isimleri bir araya getiren dizi 22 Mayıs 2023 TRT 1 yayın akışı listesinde yer almadı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Her Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin akıbeti merak konusu oldu.
22 Mayıs 2023 TRT 1 yayın akışı listesine göre Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Akışa göre saat 20.00'de Alparslan Büyük Selçuklu tekrar bölümü yayında olacak. Saat 21.00'de ise Cumhurbaşkanı Özel Yayını ekranlara gelecek.
Bu nedenle Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bu hafta yayınlanması gereken 57. bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin 57. bölümünün ne zaman yayında olacağı ise henüz belli olmadı.
22 MAYIS 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI1
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Kalk Gidelim
16.20 Seksenler
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Alparslan Büyük Selçuklu (tekrar)
21.00 Cumhurbaşkanı ÖZel Yayın
23.00 Teşkilat
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...
- EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...
- Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları belli oldu mu?
- Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? 7.YARGI PAKETİ maddeleri...
- Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...
- Diyanet kurban vekaleti ücreti ne kadar, kaç TL 2023? Vekaletle kurban nasıl kesilir, fiyatları ne kadar?
- AÖF sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi uygulanacak?
- POMEM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? 30. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır?
- Canan Karatay 'en güçlüsü' diyerek açıkladı! Kemik ağrılarını tek yöntemle söküp atıyor! Her sabah kaşık kaşık...
- AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İl il konut sayısı!
- Meteoroloji'den yaz öncesi son uyarı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Perşembe gününden itibaren...