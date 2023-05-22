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Haberler Magazin Haberleri Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...

"Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu?" sorusununun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı, Mehmet Özgür, Özgür Çevik gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü TRT 1 yayın akışı listesinde yer almadı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...

"Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Barış Arduç, Kayra Zabcı, Mehmet Özgür, Serhat Tutumluer, Barış Bağcı, Korel Cezayirli, Devrim Saltoğlu, Özgür Çevik gibi isimleri bir araya getiren dizi 22 Mayıs 2023 TRT 1 yayın akışı listesinde yer almadı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

22 Mayıs 2023 TRT 1 yayın akışı listesine göre Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Akışa göre saat 20.00'de Alparslan Büyük Selçuklu tekrar bölümü yayında olacak. Saat 21.00'de ise Cumhurbaşkanı Özel Yayını ekranlara gelecek.

Bu nedenle Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bu hafta yayınlanması gereken 57. bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin 57. bölümünün ne zaman yayında olacağı ise henüz belli olmadı.

22 MAYIS 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI1

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Kalk Gidelim

16.20 Seksenler

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Alparslan Büyük Selçuklu (tekrar)

21.00 Cumhurbaşkanı ÖZel Yayın

23.00 Teşkilat

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