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Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’ı hedef aldı: Annemi dinlemedim

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’ı hedef aldı: Annemi dinlemedim

Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’de hayranlarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl 13 kez sahne alarak rekor kıran popçu “Bu sene yine burada bol bol konser yapacağız” dedi. İzleyiciler arasında bulunan annesi Nesrin Ortaç’a takılmayı ihmal etmeyen Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan’ı bir kez daha hedef aldı.

Serdar Ortaç Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya gelmenin heyecanını yaşadı.

"BU SENE YİNE BOL BOL KONSER YAPACAĞIZ"

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, ''Kuruçeşme konserlerine artık başlıyoruz. Geçen sene rekoru kırmıştım. Bu sene yine burada bol bol konser yapacağız. Çok sevdiğim bir yerdeyim. Konserlerimin bu kadar dolu olmasının sebebini beni sevmelerine bağlıyorum'' sözleriyle teşekkürlerini iletti.

GEÇEN YIL KURUÇEŞME AÇIKHAVA'DA REKOR KIRDI

Geçtiğimiz yıl Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde 13 kez sahne alarak rekora imza atan Ortaç, Boğaz'da şarkılarıyla bir kez daha yankılandı.

Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenlerin arasında annesi Nesrin Ortaç ve psikolog Aşkım Kapışmak'ta vardı. Oğlunu en ön sıradan izleyen anne Ortaç, konser boyunca şarkılara eşlik etti.

"ANNEMİ DİNLEMEDİM"

Annesine takılmayı ihmal etmeyen sanatçı bir kez daha eski eşine göndermede bulundu. "Annem hep bana 'Sarışın kızlardan uzak dur' derdi. Ama ben annemi dinlemedim. Bak sonra neler oldu?" sözlerinin ardından 'Karabiberim' şarkısını tüm esmerlere armağan etti.

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