Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’ı hedef aldı: Annemi dinlemedim

"ANNEMİ DİNLEMEDİM"

Annesine takılmayı ihmal etmeyen sanatçı bir kez daha eski eşine göndermede bulundu. "Annem hep bana 'Sarışın kızlardan uzak dur' derdi. Ama ben annemi dinlemedim. Bak sonra neler oldu?" sözlerinin ardından 'Karabiberim' şarkısını tüm esmerlere armağan etti.