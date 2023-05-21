Simge Sağın'dan İcardi itirafı! Aşk iddialarıyla gündeme gelmişti
Galatasaraylı Mauro Icardi uğruna taraftarı olduğu Beşiktaş’ı karşısına alan güzel şarkıcı Simge Sağın aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Şarkıdan itiraf gibi sözler geldi.
Futbol sahalarındaki başarısı kadar, magazin basınında da yer alan Galatasaraylı İcardi, gündem olmaya devam ediyor. Eşi Wanda Nara'yla bir dargın bir barışık evlilik süren yıldız futbolcuya, adının aşk dedikodularına karıştığı Simge Sağın'dan övgü dolu sözler geldi.
Güzel şarkıcının "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen İcardi, ünlü şarkıcıyla geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada takipleşmeye başlamıştı. Arjantinli futbolcunun attığı gollerden sonra "Aşkın Olayım" şarkısı eşliğinde sevinç yaşaması klasik haline gelirken, Beşiktaşlı olan parçanın sahibi Simge Sağın'dan konu hakkında dikkat çeken itiraflar geldi.
"HAYRANI OLDUM"
Icardi'ye övgüler yağdıran Simge, "Çok magazini olan, inanılmaz bir futbolcu. Şarkım çaldığı için adamın gollerini de görmeye başladım. Adamın hayranı oldum.
Peruk ve gözlük takıp, tribünde olup 'Ne oluyor' diye izlemek isterdim. 'Aşkın Olayım'ı söyleyince artık aklıma Icardi geliyor. İnanamıyorum yani.
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