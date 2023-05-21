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İrem Sak ve Furkan Korkmaz evlilik yolunda! İlk adımı attılar

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.05.2023
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İrem Sak ve Furkan Korkmaz evlilik yolunda! İlk adımı attılar

Uzun süre ilişkilerini gözlerden uzakta yaşayan İrem Sak ve basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz, evlilik yoluna girdi. İddialara göre ailelerini tanıştıran çift, yakın zamanda nikah masasına oturacak.

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu Furkan Korkmaz ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.

Gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, nadir de olsa sosyal medyada birbirlerine olan sevgilerini dile getiriyor. NBA'de basketbol hayatını sürdüren Furkan Korkmaz ve İstanbul'da yaşayan İrem Sak'ın arasında mesafe olsa da aşk engel tanımadı.

EVLİLİK YAKIN
Biricik aşkına "Hatun" diye seslenen Furkan Korkmaz, İrem Sak'ın ailesinin gözüne de girdi. İddiaları göre ailelerini tanıştıran 37 yaşındaki güzel oyuncu ve 25 yaşındaki milli basketbolcu, evlilik adına ilk sinyalleri verdi.

Mutlu bir birliktelikleri olan çiftin, yakın çevresine göre ikili yakın zamanda nikah masasına oturacak. Evlendikten sonra Amerika'da yaşayacak olan İrem Sak, projeleri kapsamında Türkiye'ye gelecek.

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