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Son dakika: Usta müzisyen Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
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Son dakika: Usta müzisyen Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Müzisyen ve oyuncu Nuri Sesigüzel, 85 yaşında hayatını kaybetti. Sesigüzel'in vefat haberini İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından duyurdu.

Nuri Sesigüzel'den acı haber geldi. Usta müzisyen 85 yaşında hayatınım kaybetti.

Şanlıurfalı ünlü ses sanatçılarından Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti. Nuri Sesigüzel'in ölüm haberini yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza Allah'tan rahmet, mekanın cennet olsun ustaların ustası. Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez güzelden. Var olasın ustam" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Sesigüzel için taziye mesajı yayınladı. 86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da Türk Halk Müziği Sanatçısı Sesigüzel için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

KIZI VE OĞLUNU ARADI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Nuri Sesigüzel'in vefatı nedeniyle kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Sanat dünyasının acı kaybı! SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI!

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