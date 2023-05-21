21 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Rabia Soytürk sevgilisi Fester Abdü ile ilk kez görüntülendi! “Bize mesafeler engel değil”

Rabia Soytürk sevgilisi Fester Abdü ile ilk kez görüntülendi! “Bize mesafeler engel değil”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.05.2023
ABONE OL
Rabia Soytürk sevgilisi Fester Abdü ile ilk kez görüntülendi! “Bize mesafeler engel değil”

Son dönemin popüler isimlerinden olan Rabia Soytürk, sevgilisi 'Deli Mi Ne' lakaplı sosyal medya fenomeni Fester Abdü ile ilk kez Bebek'te objektiflere yansıdı. Antalya'da yaşayan Abdü ve oyuncuya, "Uzak mesafelerden dolayı tartışma oluyor mu?" sorusu yöneltildi.

Rabia Soytürk ile sevgilisi Fester Abdü, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarına poz verdikten sonra soruları yanıtlayan ikiliden Soytürk, "İzin günüm. Kahve içmeye çıktık, güzel vakit geçiriyoruz. Onun dışında bir şey yaptığımız yok" dedi.

"ALAÇATI, KUM, GÜNEŞ"

Yaz tatili planlarından bahseden Soytürk, "Belki olabilir. Gönül ister ki Alaçatı, kum, güneş" yanıtını verdi.

SOYTÜRK'TEN SEVGİLİSİNE: BENİ KANALINA DAVET ET

Fester Abdü, "Ben de dijitalde içerikler üretiyorum" dedi. Araya giren genç oyuncu, "Beni kanalına davet ederse çok memnun olurum. Başarılı giden bir kanalda yer almak isterim" açıklamasını yaptı.

"RABİA BAZEN BENİ BEKLETİYOR"

Soytürk, ilişkisi hakkında ise "Kendisi Antalya'da yaşıyor. Bazen işi için geliyor. Bir de benim için geliyor İstanbul'a. Onun dışında benim vaktim kısıtlı. Boş vaktimiz varken beraber vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Uzak mesafelerden dolayı bir tartışma oluyor mu?" sorusu yöneltilen Abdü, "Antalya-İstanbul mesafesi uçakla bir saat zaten. Hatta ben geliyorum, Rabia beni bekletiyor bazen. Mesafeler engel olmuyor bize" karşılığını verdi.

"BURADA DA GÖRÜŞMEYECEKTİK"

Rabia Soytürk ise "İkimiz de yoğun çalışıyoruz. Burada da yoğunluktan dolayı zaten görüşmeyecektik. Bu yüzden pek bir şey fark etmiyor" yorumunda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA