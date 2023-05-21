Nuri Sesigüzel’in cenazesinde Mahmut Tuncer’i çıldırtan soru! “Yüzsüz müsün?"
Usta sanatçı Nuri Sesigüzel, kalp yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze törenine sevenleri ve sanatçı dostları katıldı. Cenazede Mahmut Tuncer usta isimden bahsederken bir kadının gelip sorduğu soru sinirlendirdi. Neye uğradığını şaşıran türkücü ise ters ters bakarak "Sende 100 lira var mı? Yüzsüz müsün?" dedi.
Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel 86 yaşında hayatını kaybetti.
Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sesigüzel için düzenlenen cenaze namazında ünlü isimler de vardı. Bu isimlerden biri de Mahmut Tuncer idi.
Mahmut Tuncer, 85 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Nuri Sesigüzel'in cenazesine katıldı. Tuncer'in, basın mensuplarıyla röportaj yaptığı sırada bir kadın gelip "Mahmut Bey çok özür dilerim 20 liran var mı?" dedi.
Neye uğradığını şaşıran türkücü ise ters ters bakarak "Sende 100 lira var mı? Yüzsüz müsün?" dedi.
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