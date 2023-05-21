Usta müzisyen Nuri Sesigüzel’e son veda! Gözyaşları içinde uğurlandı
Türk Halk Müziği'nin usta ismi Nuri Sesigüzel kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan usta müzisyen, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş Tarihi: 21.05.2023
14:29 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
15:35
Dün, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şanlıurfalı ünlü müzisyen Nuri Sesigüzel bugün son yolculuğuna uğurlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü sanatçı, Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede usta sanatçının ailesi taziyeleri kabul etti.
HİÇBİR ZAMAN ŞIMARMADI
Cenazeye katılan sanatçı Selahattin Alpay,
"Yine büyük mihenk taşlarından ağabeyimi kaybettik. Allah nurlar içinde yatırsın. Her şeyden evvel, sanatının dışında ondan şöyle örnek aldığım bir şey vardır; kişiliği, saygınlığı. Kimseye nasip olmayan bir şöhrete haizdi ama hiçbir zaman şımarmadı maddi ve manevi. Örnek alacağımız insanlardan bir tanesiydi. Hayatını kaybetmeden 15-20 gün önce aramıştım. 'Biraz rahatsızım' dedi" ifadelerini kullandı.
O BİR ÇINARDI
Sanatçı Mahmut Tuncer ise,
"Bir çınardı, abideydi. Halk müziğinin pirinin öldüğünü söyleyebilirim. Allah nur içinde yatırsın. Urfalı olması dolayısıyla bir hemşehrimizi, bir sanat ustasını kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Benim de yakınımdı, 'dayı' diyorduk. Biz de dayımızı kaybetmiş olduk. Allah mekanını cennet etsin" ifadelerini kullandı.
EVİMİZİN DİREĞİ YIKILDI
Cenazede gazetecilere açıklamalarda bulunan Nuri Sesigüzel'in oğlu Mehmet Sesigüzel,
"Evimizin direği yıkıldı, çınarımızı kaybettik. Ailecek çok üzgünüz. Uzun süredir tedavi görüyordu kalp yetmezliğinden. Sabaha karşı vefat etti. Tüm sevenlerin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Ben kendim zaten saz çalıyorum. Bizim bütün kardeşlerin sesi güzeldir aslında. Biz hep ailecek basın önüne çıkmayı seven bir aile olmadığımız için geri planda kalmayı tercih ettik. Babam da öyle tercih etti. Bizi hiçbir zaman sanat camiasıyla bir araya getirmedi. Onun için de babam bizleri oturttu hepimizi. Beş tane de torun sahibi, hepsi burada. Babamın evlatları olmaktan gurur duyuyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun" dedi. Nuri Sesigüzel'in cenazesi defnedilmek üzere Büyükçekmece Mezarlığı'na götürüldü.