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Serdar Ortaç büyük acı sonrası inzivaya çekildi! İşte yeni hayatı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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Serdar Ortaç büyük acı sonrası inzivaya çekildi! İşte yeni hayatı

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, son olarak kardeş Okan Ortaç’ın vefatıyla yıkıldı. Acı kaybın ardından hayatını değiştiren Ortaç tamamen eve çekildi. Popçu, çektiği kısa videolarda 'Hayat kısa artık hiçbir şeyi kafama takmıyorum' diyerek yeni yaşam felsefesini anlatıyor, gençlere abi tavsiyeleri veriyor. İşte tüm detaylar…

Serdar Ortaç, kardeşini kaybettikten sonra eve kapandı. Sanatçı, çektiği kısa videolarda 'Hayat kısa artık hiçbir şeyi kafama takmıyorum' diyerek yeni yaşam felsefesini anlatıyor, gençlere abi tavsiyeleri veriyor.

Bir yandan MS hastalığıyla mücadele eden, ardından eşinden boşanan Serdar Ortaç, son olarak da 40 yaşındaki kardeşi Okan Ortaç'ı kaybedince kendine yeni bir hayat kurdu.

Işıltılı dünyayla arasına mesafe koyan sanatçı, vaktini evde geçiriyor, bazen de kısa videolar çekip sevenlerine yeni hayat mottosunu anlatıyor, gençlere tavsiyelerde bulunuyor.

KUMARA HAYIR

Ortaç videolarında sevenlerine "Kimseyi üzmeyin, büyük hırslara kapılmayın, sizi sevenlere sıkı sıkı sarılın. Para, şöhret gelir geçer, baki kalan dostluklardır. Hayat kısa, hiçbir şeyi kafanıza takmayın!" diyor.

Sanatçı, gençlere ise "Eski bir kumarbaz olarak söylüyorum asla bu illete bulaşmayın!" diye tavsiyelerde bulunuyor.

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